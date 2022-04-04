Предприятия Кургана незаконно загрязняют воздух

Крупные предприятия Кургана не разработали и не проводят мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух при неблагоприятных метеорологических условиях. Об этом по итогу проверки сообщили в прокуратуре Курганской области.

Среди нарушителей: ПАО «Курганский машиностроительный завод», АО «АК «Корвет», ООО «Курганский завод комплексных технологий», АО «Водный Союз», МУП Кургана «Шуховский полигон ТБО», ООО «Сток», ООО «Добывающий завод «Силикат», АО «Синарский щебеночный карьер», ООО «Технокерамика», АО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» и ряд других организаций.

«Защищая права граждан на благоприятную окружающую среду, прокурор в адрес руководителей предприятий внес представления, рассмотрение которых находится на контроле», – сообщили в надзорном ведомстве.

Курган, Ольга Федорова

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