На 300 тыс. рублей оштрафован пенсионер из Кургана за националистические посты и призыв свергнуть власть

Военный суд оштрафовал на 300 тыс. рублей пенсионера из Кургана, который в соцсетях призывал к насильственному свержению власти и насилию над лицами еврейской национальности. Об этом сообщает управление ФСБ по Курганской области 5 апреля 2022 года.

Приговор вынес Центральный окружной военный суд Екатеринбурга. Мужчине 52 года. Он неработающий пенсионер. В ведомстве уточняют, что он является «приверженцем экстремистских взглядов».

Мужчина размещал экстремистские посты на своей странице «Вконтакте».

Его признали виновным в преступлениях, которые описаны ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, совершённые с использованием сети Интернет).

Осуждённый свою вину признал полностью. Приговор вступил в законную силу.

Курган, Юлия Фролова

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