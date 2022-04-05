Курганские власти оштрафовали индустриальный парк энергетиков за недостижение показателей

Департамент экономического развития Курганской области через суд взыскал с частного промышленного парка, организованного ПАО «КГК» и АО «СУЭНКО», штраф за недостижение целевого показателя по общему обороту резидентов.

В конце 2019 года ООО «Курганский индустриальный парк» на реализацию проекта получило из областного и федерального бюджетов субсидии на общую сумму более 255 млн рублей. При этом получатель субсидии был обязан достичь результатов по показателям, утвержденным департаментом экономики.

В частности, количество вновь созданных рабочих мест в парке должно было составить нарастающим итогом 256 единиц; число субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку нарастающим итогом – 13 единиц; общий оборот резидентов Курганского индустриального парка – 1,3 млрд. руб.; объем налоговых платежей резидентов и управляющей компании – 140 млн. рублей; процент заполнения площадей на 1 января каждого года – 60 %; объем инвестиций, вложенных резидентами и управляющей компанией в основной капитал – 235 млн рублей.

Весной 2021 года депэкономики провел внеплановую проверку парка и выяснил, что на 1 апреля 2020 года общий оборот резидентов не достиг установленного договором значения (1,3 млрд) и составил 1,1 млрд рублей.

Чиновники приняли решение оштрафовать парк на 3,3 млн рублей, однако бизнесмены не согласились с требованием. Они заявили, что на показатели повлияла пандемия коронавируса. В итоге спор пришлось решать в судебном порядке.

Суд решил, что ответчик не доказал причинно-следственную связь между распространением короновирусной инфекции и невозможностью исполнения принятых по договору обязательств. Однако согласился снизить размер штрафа, о чем со ссылкой на ст. 333 Гражданского кодекса просили коммерсанты. Сумма штрафа сократилась до 1 млн рублей.

«Суд полагает, что указанный размер штрафа является справедливым, достаточным и соразмерным с учетом того, что штраф служит средством, обеспечивающим исполнение обязательства, а не средством обогащения за счет должника. Также суд учитывает тот факт, что на 1 октября 2021 года показатель результативности достигнут ответчиком», – говорится в решении арбитражного суда Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

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