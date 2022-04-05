В Курганской области ищут бесследно пропавшего мальчика

В поселке Звериноголовское Курганской области пропал 7-летний мальчик. В 17 часов 4 апреля Петр Очнев вышел поиграть возле дома и исчез. Рост ребенка 125-130 см, был одет в куртку красного цвета, камуфляжные брюки, черные резиновые сапоги, шапку балаклаву.

По факту безвестного мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.105 УК РФ (убийство).

«На розыск мальчика мобилизованы сотрудники следственного управления, полиции и волонтеры. На место происшествия осуществлен выезд руководства СУ СК России по Курганской области», – сообщили в следственном комитете.

Граждан, обладающих информацией, значимой для установления местонахождения Петра Очнева, просьба сообщить в органы внутренних дел по круглосуточному телефону «02», с мобильного – «102», «020». Телефон дежурной части УМВД России по Курганской области: 42-12-98. В соцсетях также опубликован номер телефона родителей ребенка – 8-902-590-66-86.

Курган, Ольга Федорова

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