Четыре уральских губернатора ослабили свое влияние

Четыре из шести уральских губернаторов в марте 2022 года ослабили свои позиции в рейтинге влияния глав субъектов РФ, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
Самое сильное падение продемонстрировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он опустился с 30-го на 37-е место, но все еще находится в группе «сильное влияние».
На пять пунктов – с 65 на 70 место – опустился руководитель Курганской области Вадим Шумков. Он находится в группе «среднее влияние».
Нисходящий тренд затрагивает также позиции глав ХМАО (Наталья Комарова упала с 28 на 31 место в группе «сильное влияние») и Тюменской области (Александр Моор опустился на 1 позицию – с 7 на 8 место в группе «очень сильное влияние»).
Только два уральских губернатора укрепили свои позиции в рейтинге. Так, рабочая встреча с Владимиром Путиным, в ходе которой президент отметил, что Ямало-Ненецкий округ находится на первом месте по стране по показателям роста строительного сектора, создала позитивный фон для главы региона Дмитрия Артюхова (с 13-го на 12-е место в группе «очень сильное влияние»). Примечательно, что отсрочка старта проекта «Северный широтный ход» никак не сказалась на Артюхове.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поднялся с 16 на 14 место в группе «очень сильное влияние». Эксперты посчитали, что благоприятную ситуацию для этого создало соглашение о включении в состав территории опережающего развития «Миасс»12 новых резидентов.
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводился методом закрытого анкетироваия. В нем принимают участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Курган, Ольга Федорова
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