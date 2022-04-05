Четыре уральских губернатора ослабили свое влияние

Четыре из шести уральских губернаторов в марте 2022 года ослабили свои позиции в рейтинге влияния глав субъектов РФ, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций.

Самое сильное падение продемонстрировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он опустился с 30-го на 37-е место, но все еще находится в группе «сильное влияние».

На пять пунктов – с 65 на 70 место – опустился руководитель Курганской области Вадим Шумков. Он находится в группе «среднее влияние».

Нисходящий тренд затрагивает также позиции глав ХМАО (Наталья Комарова упала с 28 на 31 место в группе «сильное влияние») и Тюменской области (Александр Моор опустился на 1 позицию – с 7 на 8 место в группе «очень сильное влияние»).

Только два уральских губернатора укрепили свои позиции в рейтинге. Так, рабочая встреча с Вла­ди­ми­ром Пу­тиным, в ходе ко­то­рой пре­зи­дент от­ме­тил, что Яма­ло-Ненец­кий округ на­хо­дится на пер­вом ме­сте по стране по показа­те­лям ро­ста стро­и­тель­но­го сек­то­ра, со­здала по­зи­тив­ный фон для главы региона Дмитрия Артю­хо­ва (с 13-го на 12-е ме­сто в группе «очень сильное влияние»). Примечательно, что отсрочка старта проекта «Северный широтный ход» никак не сказалась на Артюхове.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поднялся с 16 на 14 место в группе «очень сильное влияние». Эксперты посчитали, что благоприятную ситуацию для этого создало со­гла­ше­ние о вклю­че­нии в со­став тер­ри­то­рии опе­ре­жа­ю­ще­го раз­ви­тия «Ми­асс»12 но­вых ре­зи­ден­тов.

Эксперт­ный опрос, на ре­зуль­та­тах кото­ро­го основан рей­тинг наи­более влиятель­ных губер­наторов в России, про­водился методом закрыто­го анкетироваия. В нем принимают участие 26 экспертов: политологи, по­лит­тех­но­ло­ги, ме­ди­а­эксперты, жур­на­ли­сты.

Курган, Ольга Федорова

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