Курганские власти озвучили прогноз по весеннему паводку

Весной 2022 года в Курганской области, несмотря на обильные снегопады, не ожидается сильного половодья.Об этом сегодня заявил первый замдиректора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Олег Поршаков.

«Запасы воды в снегу значительно не влияют на паводок, плюс снег выпал на довольно сухую почву – влаги мало и при обильном снеготаянии вода будет усиленно впитываться грунтом. Поэтому значительного подъема воды в реках мы не ожидаем», – сказал Поршаков во время прямого эфира в соцсети ВКонтакте.

В правительстве области уверены, что уровень воды в реках в этом сезоне будет ниже, чем в 2021 году, и ниже нормы.

Курган, Ольга Федорова

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