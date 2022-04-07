В Зауралье у «черного копателя» изъяли оружие Первой мировой

В Зауралье поймали «черного копателя». Житель Шумихи занимался раскопками на местах, где во время Великой Отечественной и Первой мировой войн шли бои.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Курганской области, у мужчины обнаружены и изъяты немецкие клинки, пистолет «Вальтер», штык-нож, ракетница и боевые патроны. При этом специального разрешения на право приобретения и хранения нарезного огнестрельного оружия и боеприпасов владелец не имел.

По заключению экспертно-криминалистического центра УМВД России по Курганской области оружие пригодно для стрельбы. В отношении коллекционера возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

Курган, Ольга Федорова

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