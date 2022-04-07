Глава депздрава Сигидаев: Зауралье по заболеваемости раком впереди планеты всей

В Курганской области высокие показатели заболеваемости онкологией. По ним регион находится «впереди планеты всей», – заявил сегодня в эфире радио России Курган директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев.

«С одной стороны, может быть, люди стали болеть больше. Но я хочу сказать, наверное, и выявляемость стала лучше благодаря закупленному оборудованию и квалифицированным сотрудникам, которых мы отправляем на учебу и привлекаем сторонних сотрудников для консультации наших больных. Это способствовало хорошей выявляемости, отсюда и высокой заболеваемости», – сказал Сигидаев.

Он добавил, что в 2022 году в Курганской области смертность от онкозаболеваний немного сократилась

Курган, Ольга Федорова

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