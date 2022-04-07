Глава курганского депздрава попросил жителей не жаловаться на медиков

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев в эфире радио России Курган рассказал об остром дефиците кадров и обратился к жителям региона с просьбой не критиковать медиков.

«Я обращаюсь к жителям Курганской области – помогите нам. То есть если приходит новый медицинский сотрудник (тем более в районах, в селах вы всех знаете и видите, что это новый человек) – отнеситесь к нему с пониманием, с одобрением. Не надо его критиковать, жаловаться. Если мы все будем заниматься такой политикой, то ни один специалист не сможет ужиться у нас в регионе», – сказал Сигидаев.

По его словам, обеспеченность кадрами в курганском здравоохранении самая низкая на территории РФ. «Ну самая низкая это, конечно, не на 100 процентов, – сам себя поправил глава депздрава. – Но мы здесь антилидеры».

В регионе не хватает не только врачей, но и среднего медицинского персонала. «В этом направлении регион до моего прихода работал, с моим приходом тоже работает. Пока я не могу похвастаться, что у нас здесь все хорошо, но мы занимаемся анализом – почему это недостаточно работало. Постараемся все это изменить. И будем призывать новые кадры», – сказал Алексей Сигидаев.

Ему уже удалось привлечь несколько иногородних специалистов из числа военных медиков. Двое из них сейчас возглавляют больницу скорой медицинской помощи в Кургане и Кетовскую ЦРБ.

Курган, Ольга Федорова

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