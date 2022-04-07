В Кургане высадят липы-крупномеры

Сегодня в Кургане высаживают липы-крупномеры. Работы проводят в рамках муниципального контракта по озеленению улично-дорожной сети города. Подрядчиком выступает компания «Девелопмент Сервис Групп».

Осенью вдоль улицы Карла Маркса в районе домов № 42 и 44 уже высадили 21 мелколистную липу. Сегодня рядом с ними появились еще шесть лип-крупномеров. Кроме того, липы-крупномеры были высажены в районе домов №№ 65 и 105 по улице Кирова: два дерева около дома № 65 и четыре – около дома № 105.

«Накануне подрядчик обустроил посадочные ямы, завез плодородный грунт. Он пояснил, что при посадке деревьев используется система срытого крепления. Такая технология гарантирует прямое положение ствола пересаженного дерева в течение одного-двух лет до того времени, пока он не укрепится за счет укоренения на новом месте посадки. Специальная машина-манипулятор поднимает дерево и осторожно опускает его в лунку, чтобы не повредить ствол, ветки и корневую систему», – сообщили в пресс-службе мэрии города.

Контрактом также предусмотрены прополка, подсыпка грунта, работы по внесению удобрений, поливу деревьев и их санитарная обрезка, если потребуется. По информации Департамента развития городского хозяйства, в рамках муниципального контракта по озеленению улично-дорожной сети в ближайшее время планируется высадить 8 лип мелколистных и 42 яблони.

Курган, Ольга Федорова

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