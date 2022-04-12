В одном из дворов Кургана в огромной луже поселились утки (ВИДЕО)

В Кургане в одном из дворов в огромной луже поселились утки. Об этом сообщается в группе «Типичный Курган» «Вконтакте» 12 апреля 2022 года. Автор поста разместил видео и указал, что двор расположен в микрорайоне Рябково. По его версии, лужа настолько большая, что птицы перепутали её с озером.

Часть комментаторов придумали смешные подписи к фото, вроде: «Это элитный дом с прудом». Часть – сочувствуют жильцам, так как передвигаться по такому двору невозможно.

Курган, Наталья Ефремова

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