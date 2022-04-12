В центральном парке Кургана человека покусала «бешеная» утка

В 2022 году в Курганской области сохраняется напряженная ситуация по бешенству животных.

За первые три месяца от укусов (ослюнения) животными пострадал 321 человек. Кроме собак (226 случаев) на людей нападали белки, хорьки, крысы и даже утки. Так, в Кургане утка напала на человека в ЦПКО и покусала его при кормлении.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, всем пострадавшим оказана своевременная антирабическая помощь с назначением курса профилактических прививок.

По данным ГБУ «Курганская областная ветеринарная лаборатория», в доставленном материале в течение первых 3 месяцев 2022 года вирус бешенства у павших животных не подтверждался. В настоящее время в работе находится материал от животных, доставленный из Катайского, Частоозерского и Щучанского районов.

Курган, Ольга Федорова

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