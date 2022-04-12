Мэрия Кургана запланировала массовую вырубку старых деревьев

В Кургане планируется очередной массовый снос ветхих деревьев. Мэрия нашла подрядчика – им стал ИП Абылканов. Цена контракта в результате торгов упала почти втрое – до 334 тыс. рублей.

За эти деньги подрядчик снесёт 113 объектов – деревья и пни. Деревья уберут в том числе на Монтажников, 19, Гагарина 43-45а, на улице Половинская, на Юлаева,60, Гагарина, 33, Яблочкина,6, Гагарина,118, Машиностроителей,28 и по другим адресам.

В документах аукциона говорится, что состояние деревьев аварийное.

Курган, Наталья Ефремова

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