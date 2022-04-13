В Кургане возбудили уголовное дело из-за хищений средств фонда капремонтов

В Кургане силовики возбудили уголовное дело из-за некачественного капитального ремонта домов. В материалах дела говорится, что акты выполненных работ подписывали, несмотря на то, что многие работы не были выполнены. Подозреваемый – директор коммерческой компании, которая производит строительный контроль. Фабулу уголовного дела раскрывают в пресс-службе управления ФСБ по Курганской области.

«В 2019-2020 годах ряд компаний-подрядчиков выполняли капремонт домов в Кургане по ул. Ленина, Горького, Краснодонская, Тельмана, пр. Конституции. Работы по ремонту крыш, внутридомовых инженерных систем не были проведены в полном объёме, а в актах о выполненных работах содержались ложные сведения. В нарушение условий исполнения госконтрактов подозреваемый подписывал документы без их фактической проверки, путём обмана и злоупотребления доверием совершал хищения денежных средств, принадлежащих некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области». Общая сумма ущерба составила около 750 тыс.рублей», – говорится в материалах силовых структур.

В управлении ФСБ сообщают, что подозреваемый – коммерсант. Это руководитель организаций, сферой деятельности которых является осуществление строительного контроля за проведением капремонта домов.

По данным агентства «Новый День», структура имеет множество контрактов с фондом капремонта на осуществление строительного контроля.

Квалификация преступлений – ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 201 УК РФ.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По ходатайству следователя на имущество подозреваемого наложен арест, добавляют в областном полицейском главке.

Курган, Юлия Фролова

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