В Курганской области мужчина устроил стрельбу из-за трудового спора

Житель села Пичугино Варгашинского района устроил стрельбу. 35-летний мужчина поссорился со своим знакомым на почве трудовых взаимоотношений и выстрелил оппоненту в ногу.

Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли у подозреваемого гладкоствольное охотничье ружье и патроны к нему. Оружие было зарегистрировано мужчиной в установленном порядке.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция инкриминируемой фигуранту статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы», – сообщили в УМВД по Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

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