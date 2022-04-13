Губернатор Курганской области получит право избираться бесконечно, а жители не смогут его уволить

Жители Курганской области больше не смогут отозвать с должности губернатора. Соответствующие поправки внесет областная дума в региональный закон «О губернаторе» (законопроект уже подготовлен и размещен на сайте облдумы).

Кроме того, в законе будет еще два важных изменения. Во-первых, отменяются ограничения для губернатора по сроку нахождения на посту. Ранее глава региона не имел права замещать должность более двух сроков подряд.

Во-вторых, губернатор будет вправе отрешить от должности главу муниципального образования Курганской области или главу местной администрации муниципального образования.

Курган, Ольга Федорова

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