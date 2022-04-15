В Кургане перекрыли движение из-за провала коллектора

В Кургане перекресток улиц Фарафонова-Мостостроителей в Заозерном 15 апреля закрыли для движения во избежание ДТП. Там провалился самотечный канализационный коллектор диаметром 1000 мм и образовалась большая яма.

Как долго будет перекрыт перекресток неизвестно, поскольку в городе одновременно появились проблемы сразу на нескольких коллекторах.

«Наши специалисты сейчас работают в микрорайоне Рябково на коллекторе диаметром 500 мм. На очереди – перекресток улиц Дубынина-Мостостроителей, где также провалился коллектор диаметром 1000 мм. Что же касается перекрестка Фарафонова-Мостостроителей, то мы пока ведем согласования работ в ГИБДД и администрации города. На следующей неделе здесь будет установлена временная перекачивающая станция. О сроках проведения ремонта коллектора будет сообщено дополнительно», – сообщили главный инженер АО «Водный Союз» Яков Арапов.

В Кургане 96% канализационных сетей имеют 100% износ. На ближайшие три года «Водным Союзом» запланирована масштабная ремонтная кампания, в ходе которой наиболее аварийные участки водопроводных и канализационных сетей будут заменены на новые трубы.

Курган, Ольга Федорова

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