Зауралье обогнало по инфляции УрФО и Россию

Годовая инфляция в Курганской области по темпам роста обгоняет инфляцию в УрФО и в России в целом. В марте 2022 года в регионе она ускорилась до 17,59% после 10,50% в феврале. Это выше, чем по Уральскому федеральному округу (14,13%) и по России (16,69%), – сообщает Банк России.

Продовольственные товары

Наибольший вклад в ускорение внесла динамика цен на плодоовощную продукцию. Ослабление рубля в первой половине марта повлияло на стоимость импортных овощей, доля которых выше в весеннее время. Это привело к увеличению темпов прироста цен на помидоры. Значительно ускорился прирост цен на белокочанную капусту. Сокращение ее урожая в 2021 году в целом по стране привело к более раннему исчерпанию запасов отечественного урожая. При этом основная часть нового урожая в основных странах-поставщиках еще не созрела, что привело к сжатию импорта. Ослабление рубля оказало дополнительное ценовое давление на стоимость импортной капусты, что отразилось в целом на динамике ее стоимости. Сокращение импортных поставок на фоне нарушений в логистических цепочках и ослабления рубля из-за усиления санкционного давления привело к увеличению темпов прироста цен на бананы.

Ажиотажный спрос на продукты питания длительного хранения был преимущественно обусловлен опасениями населения относительно возможных перебоев поставок в будущем в связи с расширением санкций. Влияние этого фактора в большей степени отразилось на стоимости сахара, что привело к увеличению годового темпа его удорожания. При этом дальнейший рост цен будет сдерживаться введением ограничений на экспорт сахара из России с середины марта и в целом высокой насыщенностью рынка продукцией отечественного производства.

Вследствие ослабления рубля и нарушения логистических цепочек из-за ужесточения внешних санкций возросли издержки производителей кондитерских изделий на импортные ингредиенты и упаковку. Также на увеличении себестоимости продукции сказался рост цен на сахар. Все это привело к ускорению роста цен на печенье, конфеты, пряники, шоколад.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в марте увеличился до 22,33% после 11,89% месяцем ранее.

Основными факторами ускорения роста цен послужили традиционный для периодов экономической нестабильности всплеск спроса на товары длительного пользования, ослабление рубля, а также нарушения производственных и логистических цепочек в условиях усиления санкционного давления.

Так, предложение новых автомобилей отставало от возросшего спроса на фоне повышения инфляционных ожиданий населения и опасений относительно будущих поставок. В России отмечались временные приостановки деятельности отдельных автомобильных заводов, а также поставок зарубежных производителей. Это (а также ускоренный перенос в цены произошедшего ослабления рубля) увеличило годовой темп прироста цен на новые отечественные и импортные легковые автомобили. Часть спроса населения в этих условиях переместилась на вторичный рынок, что стало причиной ускорения прироста цен на подержанные легковые автомобили иностранных марок.

Ажиотажный спрос на фоне ослабления рубля и ожидания перебоев в поставках в условиях усиления санкций также привел к увеличению годовых темпов прироста цен на бытовую технику и электронику.

Услуги

В марте годовой темп прироста цен на услуги по сравнению с февралем увеличился на 1,64 п.п., до 8,84%.

Для поддержания финансовой и ценовой стабильности процентные ставки в экономике были повышены. Это внесло заметный вклад в увеличение стоимости обслуживания новых потребительских кредитов.

Вслед за ускорением удорожания автомобилей и стоимости импортных запчастей на фоне ослабления рубля подорожало добровольное автострахование (каско).

Ускорился рост цен на услуги по ремонту жилья. Во многом это было вызвано ростом цен на используемые материалы, который переносится в комплексную стоимость услуги. Например, темпы роста расценок на монтаж натяжных потолков выросли не только из-за ослабления рубля, но и в результате роста биржевых цен на сырье, используемое при производстве полотна.

На ускорении роста цен на услуги зарубежного туризма отразилось влияние как ослабления рубля, так и уменьшения предложения зарубежных туров из-за сложностей в осуществлении международного авиасообщения в условиях усиления санкционного давления.

Банк России ожидает, что годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы. «Проводи­мая денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году», – сообщает Банк России.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»