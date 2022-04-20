В Кургане арестован полицейский, сбивший насмерть мотоциклиста

В Кургане взят под стражу сотрудник полиции, устроивший пьяное ДТП на трассе Курган-Звериноголовское.

Вечером 16 апреля 2022 года нетрезвый полицейский за рулем легкового автомобиля двигался из Кургана в сторону поселка Балки. На трассе он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте.

Сотруднику полиции предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«19 апреля 2022 года суд вынес полицейскому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»