В Курганской области чаще умирают и разводятся, чем рождаются и женятся

За январь-февраль 2022 года в Курганской области скончалось 2249 человек, из них 8 детей в возрасте до 1 года. За тот же период в регионе родилось 1071 человек Таким образом естественная убыль населения за два месяца составила 1178 человек, – сообщает Свердловскстат.

Также в службе статистики отметили, что в начале этого года курганцы чаще разводились, чем вступали в брак – на 486 свадеб приходится 558 разводов. В 2021 году разрыв был меньше – на 528 браков 567 разводов.

Курган, Ольга Федорова

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