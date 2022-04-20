В Курганской области сократят время продажи алкоголя

Власти Курганской области планируют с 1 сентября запретить продажу алкоголя после 22 часов (сейчас спиртное можно купить до 23 часов). Соответствующий законопроект размещен на сайте областной думы.

«Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 22 часов до 8 часов по местному времени (за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, иных случаев, установленных Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»)», – говорится в документе.

В повестке заседания думы Курганской области, которое состоится 26 апреля, данный законопроект пока не значится.

Курган, Ольга Федорова

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