Полпред Якушев приехал в Курганскую область посмотреть площадку под грибы

В Курганскую область 20 апреля с очередным визитом приехал уральский полпред Владимир Якушев.

Совместно с губернатором Вадимом Шумковым он посетил производственную площадку в Катайском районе, где в этом году начнется строительство тепличного комплекса по выращиванию шампиньонов и производству компоста.

Инвестиционный проект принадлежит резиденту ТОСЭР «Катайск» ООО «Уральские шампиньоны». Компания планирует реализовать проект полного цикла: от приготовления компоста и его пастеризации до выращивания 12 тыс. тонн шампиньонов в год, – сообщает пресс-служба правительства.

Это будет первое и единственное в регионе предприятие по производству грибов. Инвестиции в проект составят 2,7 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию тепличного комплекса ожидается в конце 2024 года.

Там же, в Катайском районе, начнется строительство завода сухих смесей. «Проект долго тормозился из-за пандемии и прочего. Сейчас оборудование уже законтрактовано и скоро придет на место. В мае пообещали начать работы на площадке. Мы окажем финансовую поддержку по компенсации части стоимости оборудования», – написал у себя в телеграм-канале губернатор Шумков.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»