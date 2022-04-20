Курганцам запретили ходить в лес

С 20 апреля по 10 мая в Курганской области введен запрет на посещение жителями лесов. Ограничение установлено в рамках действия особого противопожарного режима.



Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в этот период гражданам нельзя находиться на территориях земель лесного фонда. Запрещен въезд в леса автотранспорта. За нарушение запрета жителям грозит административная ответственность.



При обнаружении возгорания в лесу или лесного пожара необходимо звонить в региональную диспетчерскую службу по круглосуточному телефону в Кургане 43-63-51, 43-63-61, прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 и по единому круглосуточному номеру вызова экстренных оперативных служб: 112, 101.



Курган, Ольга Федорова

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