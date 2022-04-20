В Шадринске на заводе УГМК открыли индустриальный парк

На территории Шадринского автоагрегатного завода (предприятие машиностроительного комплекса УГМК) 20 апреля торжественно открыли индустриальный парк. Он стал частью сети из пяти подобных площадок, которые создают в Курганской области.

Проект создания Шадринского индустриального парка начал реализовываться в 2021 году благодаря соглашению правительства области и Уральскойгорно-металлургической компании. Общая стоимость инвестиций составила 388 млн рублей, из них 255 млн рублей – субсидия из федерального и областного бюджетов, 133 млн рублей – собственные средства инвестора. Запуск проекта позволит создать сто новых рабочих мест.

Как рассказали в УГМК, в технопарке парке создан современный производственный корпус с готовой энергетической, инженерной, транспортной инфраструктурой и полным комплексом оборудования.

Здесь разместят свои производства два предприятия-резидента: компания «Проектспецтехника» будет осуществлять сборку погрузочно-доставочных машин и шахтных самосвалов, компания «Пропласт» – изготовление пластмассовых изделий для автоагрегатов.

Кроме производственного и административно-бытового корпусов, Шадринский индустриальный парк площадью 8,7 га включает два полигона для проведения приемо-сдаточных испытаний шахтной техники. Первая площадка представляет собой кольцевую трассу, на которой будет производиться обкатка машин в объеме 100 моточасов. Здесь же размещается горка для проверки максимального угла подъема машины и площадка для погрузки породы.

Вторая площадка предназначена для испытания стояночного тормоза, максимального угла наклона с грузом и без груза, калибровки ковша ПДМ и проверки его вырывного усилия.

Шадринск, Ольга Федорова

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