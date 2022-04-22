МЧС присылает в Курганскую область технику для борьбы с природными пожарами

В Курган 22 апреля прибывает техника из соседних регионов для помощи в тушении природных пожаров. Это вертолёт МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России (из Екатеринбурга), а также инженерная машина разграждения Уральского учебно-спасательного центра МЧС России (п. Новогорный Челябинской области). Об этом сообьщает пресс-сулжба управления МЧС по Курганской области.

Техника будут работать в регтоне до 16 мая.

Там добавляют, что с просьбой прислать технику обратился губернатор Курганской области Вадим Шумков в МЧС России.

«С 23 апреля противопожарные разрывы путём создания минерализованных полос планируется создать в населенных пунктах Кургана (п. Смолино, мр-н. Тополя, в районе шоссе Тюнина), в Кетовском районе (п. Старый Просвет, с. Просвет, с. Введенское), в Куртамыше, в 16 населённых пунктах Юргамышского, 7 – Целинного, 7 – Альменевского и 6 Шумихинского округов», – рассказали в МЧС.

Курган, Наталья Ефремова

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