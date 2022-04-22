Молодой курганец убил возлюбленную фужером

В Кургане 23-летний мужчина поссорился со своей 26-летней сожительницей и убил ее стеклянным фужером. ЧП произошло накануне, 21 апреля. Молодой человек нанес девушке удар в область ключицы, от полученного колото-резанного ранения, осложнившегося массивной кровопотерей, она скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

«В настоящее время подозреваемый задержан, по уголовному делу проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося и закрепление доказательственной базы», – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

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