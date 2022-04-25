В Курганской области усилился миграционный отток населения

В Курганской области вырос миграционный отток населения. За первые 2 месяца 2022 года миграционная убыль составила 906 человек, – сообщает Свердловскстат. Это 70 человек на 10 тыс. населения, что на 63% больше, чем в 2021 году (43 человека на 10 тыс. населения).

В январе-феврале 2022 года в Зауралье прибыли 3131 человек, уехали – 4037. Из них в страны дальнего зарубежья переехали 20 человек, в государства-участники СНГ – 687 человек. Остальные остались в России.

Курган, Ольга Федорова

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