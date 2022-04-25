Губернатор Шумков попросил чиновников носить георгиевские ленты в целях «патриотики»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил своих подчинённых носить георгиевские ленточки на пиджаках. Таким образом глава региона рассчитывает укрепить патриотические чувства в чиновниках. Об этом он написал на своей странице «Вконтакте» 25 апреля 2022 года, сопроводив пост собственным фото с нагрудным символом в виде георгиевксой ленты.

«С сегодняшнего дня, в честь приближения праздника Великой Победы, попросил коллег носить георгиевские ленты. Патриотика – она не только для детей», – написал г-н Шумков.

Курган, Наталья Ефремова

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