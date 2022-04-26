Губернатор Шумков рассказал о легендарной курганской мафии из-за петуха

Губернатор Курганской области Вадим Шумков прокомментировал задержание полицией двух злоумышленников, повредивших арт-объекты в столице Зауралья.

Молодые люди повредили сказочную инсталляцию у входа в библиотеку им. Леонида Куликова. Они испортили деревянный домик и похитили фигурку петуха. Ее потом нашли во время обыска в доме одного из вандалов.

Губернатор Шумков назвал похитителей петуха «армией тьмы».

«Местная «армия тьмы», известная своей беспощадностью ко всему чистому и приведённому в порядок, не оставляет попыток вернуть город в темное грязное прошлое. Видимо, чтобы снаружи было так же, как у них внутри: убого, темно и грязно. Отсюда разбивание остановок, сшибание ламп на алее или воровство фонарей с набережной.

То фигурку кота утащили от здания музея. Сейчас вот и петух стал жертвой преступления «легендарной курганской мафии». Прям «профессор Мориарти преступного мира»…Аж кровь стынет в жилах», – написал в своем телеграм-канале Вадим Шумков.

В отношении вандалов озбуждены уголовные дела. В полиции предполагают, что в момент совершения преступлений оба фигуранта были пьяны – сначала они били по стоящим автомобилям, а затем повредили сказочную инсталляцию.

Курган, Ольга Федорова

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