В Кургане прокуратура проверит зловонный крематорий для сжигания скота

Прокуратура проверит предприятие, утилизирующее в Кургане трупы животных. Надзорное ведомство обратило внимание на компанию после сообщений в соцсетях, в которых жители жаловались на невыносимый запах от свалки биологических отходов, расположенной по адресу ул. Промышленная, 17.

«В Кургане, на территории города, организовали крематорий «Экоцентр» и устроили свалку с останками животных. Трупы животных, кишки, останки и медицинские отходы лежат горами, гниют и тухнут, вонь стоит ужасная не только на территории промбазы, но и распространяется на близлежащие районы города – Рябково, Заозёрный. Крематорий работает круглосуточно, но сжигать не успевают, так как везут каждый день грузовиками. Дым от крематория на столько едкий и вонючий, что находиться рядом просто невыносимо! Скоро настанут жаркие дни и станет ещё хуже! Всем этим будет дышать весь город!», – написала в группе «Инцидент Курган» Марина Белоусова и сопроводила пост фотографиями свалки.

Пользователи рекомендовали автору написать жалобы в прокуратуру и Роспотребнадзор, а некоторые предложили собрать останки животных и выгрузить у администрации города, чтобы чиновники обратили внимание на проблему.

После этого под постом появился комментарий управления ветеринарии Курганской области.

«24 апреля на предприятие «Экоцентр» выезжали представители федеральных и региональных надзорных органов. В настоящее время принимаются меры по устранению нарушений и привлечению к ответственности виновных лиц», – сообщили чиновники.

Курган, Ольга Федорова

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