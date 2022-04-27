В Кургане поджигатель автомобиля ресторатора Муравского не смог добиться отмены приговора

В Кургане поджигателю автомобиля известного ресторатора Максима Муравского не удалось оспорить решение суда в апелляции. Приговор вступил в законную силу, сообщили сегодня прокуратуре Курганской области.

Напомним, 28 января 2022 года курганский городской суд приговорил курганца Дмитрия Досина к 2,5 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст.167 УК РФ.

В июле 2020 года Досин облил легковоспламеняющейся жидкостью правое переднее колесо «Мercedes – Benz G 350 D», принадлежавший Максиму Муравскому, и поджог его. Автомобиль сгорел, сумма ущерба почти 1,9 млн рублей.

Досин себя виновным не признавал, по его словам, обвинение возникло после конфликта его гражданской жены Ольги Дмитренковой и Максима Муравскогов связи с переделом собственности на Некрасовском рынке, где Дмитриенкова имела павильон. Мэрия города в нарушение закона о конкуренции передала право организации ярмарок посреднику – АО «Центральный рынок». Летом 2020 года Муравский, представившись директором «Центрального рынка», потребовал от Дмитренковой снести ее павильон, но предпринимательница отказалась это сделать.

В апелляции Досин отстаивал ту же позицию.

«Подсудимый виновным себя не признал, пояснял, что во время совершения преступления находился дома, пытался обеспечить себе алиби ссылаясь на показания своих знакомых. Между тем, на основании заключения генетической экспертизы, видеозаписей с камеры наблюдения и других доказательств, представленных прокурором, Курганский областной суд согласился с выводом о виновности подсудимого и оставил приговор без изменения», – сообщили в прокуратуре.

Также был удовлетворен иск потерпевшего о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба.

Курган, Ольга Федорова

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