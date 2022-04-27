В Кургане нашли виновников двух крупных ландшафтных пожаров. Речь идет о возгораниях сухой травянистой растительности на озере Бездонное и в микрорайоне Левашово.

Как сообщает МЧС по Курганской области, 25 апреля два нетрезвых гражданина курили в камышах на берегу озера и подожгли растительность. В результате огнем были уничтожены две деревянные лодки, еще две – существенно повреждены. По сухой траве пожар распространился на площадь 20 га. Пожарным потребовалось почти четыре часа для того, чтобы ликвидировать огонь и защитить расположенное в близи СНТ «Озеро Бездонное».

26 апреля в микрорайоне Левашово гражданин ехал по полю на машине с неисправной выхлопной системой и допустил возгорание сухой травы. С огнем боролись 51 человек личного состава ведомства и 14 единиц техники, пожарным помогали и местные жители. Ликвидировать пожар на общей площади 10 га удалось спустя три часа.

«Всего с начала пожароопасного сезона сотрудниками МЧС России установлены и привлечены к административной ответственности 20 виновников крупных ландшафтных пожаров в регионе, возбуждены 2 уголовных дела, расследование которых продолжается», – сообщили в МЧС.

За прошедшие сутки в Кургане зарегистрировано 10 пожаров, из них 6 случаев – это ландшафтные пожары, – добавляют в администрации города.

Курган, Ольга Федорова

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