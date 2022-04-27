На центральной площади курганского села кишат личинки (ВИДЕО)

Видео от Звериноголовские вести

Село Звериноголовское Курганской области заполонили личинки неизвестного насекомого, предположительно жука-листоеда. Сначала жители заметили гусениц на своих участках, а потом личинки заняли центральную площадь села.

«Что с ними делать, жители не знают, пытались травить их все возможными средствами, но результата нет, так как их слишком много. Как говорят очевидцы, личинки вылезли из земли, где вероятно, провели всю зиму, а сухая и теплая погода дала возможность жукам размножиться с геометрической прогрессией», – пишет газета «Звериноголовские вести».

Как отмечают специалисты, листоед способен давать неожиданные вспышки массового размножения, подавить которые бывает очень трудно. Многочисленные повреждения этого жука вызывают сильное замедление роста и развития вязов, иногда даже гибель.

Курган, Ольга Федорова

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