Крупный ландшафтный пожар в Кургане локализован при помощи вертолета и поезда

В Кургане вечером 27 апреля был локализован крупный ландшафтный пожар площадью 60 га.
В ликвидации были задействованы 185 человек личного состава МЧС и 29 единиц техники, в том числе пожарный поезд станции Курган и вертолет МИ-8 МЧС России, прибывший в регион из Екатеринбурга на период майских праздников. Вертолетом осуществлены 29 сбросов (87 тонн воды).
«По сухой траве огонь перекинулся на хозяйственные постройки и иные строения (всего 22 строения), принадлежность которых будет установлена после полной ликвидации пожара», – сообщили в МЧС по Курганской области.
Напомним, из СНТ, расположенных рядом с пожаром, вчера были эвакуированы 50 человек.
В целях препятствия дальнейшего распространения огня и защиты дачных садоводческих товариществ произведена опашка многочисленных зон очага пожара, разрастающихся под действием порывов ветра и высокой температуры.
Ликвидировать огонь помогали добровольные пожарные и местные жители.
Курган, Ольга Федорова
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