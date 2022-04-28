В Курганской области подешевела капуста и подорожали яблоки

В Курганской области продолжается стабилизация цен на продукты питания. Практически все позиции не показывают роста.

Исключением за неделю с 15 по 22 апреля стали яблоки (рост на 8%, цена за кг. 125 руб.), картофель (рост почти на 8%, цена 45 руб. за кг.), вареная колбаса, вермишель, рис, печенье и соль (рост 4%).

По данным Свердловскстата, цены на некоторые товары снизились. Больше всех подешевели капуста (снижение на 6%, цена за кг – 85,9 руб.) и помидоры (снижение на 5%, цена 208,7 руб. за кг).

Курган, Ольга Федорова

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