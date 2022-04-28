В Кургане ФСБ задержала студента за подготовку теракта, он вёл дневники с кумирами и планами нападений ФОТО

В Кургане сотрудники ФСБ задержали студента, который разрабатывал план нападения на учебное заведение. Юноша обучается в одном из курганских техникумов. Ему 19 лет. Он вёл рукописные дневники, куда вклеивал вырезки из газет с фотографиями и описаниями своих кумиров, а также где нарисовал план теракта и описал инструкции по изготовлению самодельных взрывчаток.

Задержание произошло в марте 2022 года, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

У него в квартире нашли не только тетрадки – студент хранил 7 самодельных взрывных устройств, пневматическое и холодное оружие.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30; ч. 1 ст. 205; ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта; незаконное хранение взрывных устройств)», – заключили в ведомстве.

В тетради студент вклеивал акторов нацисткой Германии и террористов времён чеченских кампаний.

Курган, Юлия Фролова

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