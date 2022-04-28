В Зауралье оптимизируют туберкулёзный диспансер

Отделение противотуберкулёзного диспансера в селе Менщиково Кетовского района закроют. Пациентов переведут в другие отделения. Причины, которые называют власти – это старое здание и старое оборудование и сокращение числа больных туберкулёзом. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства региона 28 апреля 2022 года.

Чиновники указывают, что в учреждении нет собственных рентгенкабинета и лаборатории. Также они обращают внимание на то, что персонала там больше, чем больных. «В отделении работают 40 человек: 19 медицинских работников, 21 человек – немедицинский персонал», – говорится в сообщении департамента здравоохранения.

Там приводят цифры: в Курганской области за последние 3 года число больных активными формами туберкулёза снизилось на 33,5%.

Отделение в селе Менщиково имеет 30 коек. На лечении находятся 9 пациентов. На ремонт отделения требуется, по расчётам чиновников, не менее 10 млн рублей. Эти средства тратить власти не намерены. По словам главы курганского Депздрава Алексея Сигидаева, пациентов будут лечить в Кургане и Шадринске.

«Мы приняли решение объединить ресурсы, чтобы использовать их более эффективно и с точки зрения повышения качества оказания медуслуг, так и с точки зрения использования бюджетного финансирования. Всем сотрудникам Менщиковского отделения, и медицинскому, и немедицинскому персоналу, будут предложены вакансии в других отделениях противотуберкулёзного диспансера и Кетовской ЦРБ», – пообещал г-н Сигидаев.

Курган, Наталья Ефремова

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