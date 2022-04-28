В Кургане глава инвестагентства пригласила батюшку помолиться за бизнес

В инвестиционном агентстве Курганской помолились о здравии предпринимательского сообщества. Молитву господу вознес настоятель храма великомученика Георгия Победоносца, протоиерей Владимир Дедов, которого специально пригласила глава инвестагентства Анна Агафонова.

В курганской епархии напомнили, что агентство в Зауралье реализует меры господдержки бизнеса. И в условиях беспрецедентного санкционного давления требуются быстрые и эффективные действия в этом вопросе. Логично, что молитва, по мнению епархии, является эффективным средством борьбы с санкциями.

По личной просьбе Агафоновой батюшка также провел освящение кабинетов и помолился о здравии сотрудников агентства.

Курган, Ольга Федорова

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