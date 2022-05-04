Уральский бизнес за месяц оформил отсрочку платежей по кредитам на 12 млрд рублей

Малые и средние предприятия, работающие в регионах УрФО, в марте 2022 года оформили в банках реструктуризацию 2,3 тыс. кредитов на общую сумму 12,7 млрд рублей.

Наименьший объем задолженности бизнеса в рамках кредитных каникул и по собственным программам банков в марте был реструктурирован в Курганской области – всего 220 млн рублей. Наибольший – в Свердловской (7 млрд руб.) и Челябинской (2,3 млрд руб.) областях. Затем идут Тюменская область (1,3 млрд руб.), ХМАО (1,25 млрд руб.) и ЯНАО (440 млн руб.).

Напомним, с марта в стране начал работать обновленный закон о кредитных каникулах для граждан и субъектов МСП, подобный тому, что действовал в период пандемии. Предприниматели вправе требовать у кредиторов изменения условий по действующим кредитам, оформленным до 1 марта 2022 года, если потеряли в доходах из-за санкций и не могут выполнять свои обязательства.

«Главное требование – наличие основного или дополнительного вида деятельности в перечне пострадавших отраслей, определенном правительством РФ. Например, туда входят розничная торговля, общественное питание, медицина, производство продуктов питания, одежды и мебели. Предприятия, работающие в других сферах, могут претендовать на реструктуризацию по собственным программам банков», – уточняет Банк России.

Курган, Ольга Федорова

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