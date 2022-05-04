Курганские депутаты показали свои миллиарды, богатых жен и дома за границей

Депутаты Курганской областной думы раскрыли свои доходы за 2021 год.

Статус самого богатого традиционно у Дмитрия Ильтякова, он заработал 1,66 млрд рублей (1,57 млрд руб. в 2020 году). Больше миллиардеров в думе нет. На втором месте по объему доходов – Татьяна Хильчук, которая задекларировала 8 млн рублей.

Самым бедным депутатом стал Сергей Федотов, его доход составил 437 тыс. рублей. Среди несостоятельных также Олег Логинов (650 тыс. руб.), Ярослав Климко (720 тыс. руб.) и Борис Чепурной (897 тыс. руб.).

Зарубежная недвижимость есть только в семье депутата Марата Исламова, его супруге принадлежат дом и земельный участок в Черногории. Исламов входит в число депутатов, чьи жены заработали больше мужей. Так, жена Исламова, который задекларировал 4,4 млн рублей, получила 13,5 млн рублей.

Жена Юрия Ярушина (доход 805 тыс. руб.) получила 2,2 млн рублей. Жена Александра Брюханова (4,6 млн) получила 38,3 млн рублей. Жена Константина Гладковского (440 тыс. руб.) получила 4,8 млн рублей.

Доход всех остальных депутатов составляет от 1 до 5,5 млн рублей. Самые богатые в этой категории Олег Попов (5,7 млн руб.), Елена Воронович и Владимир Казаков (по 5,5 млн), самая бедная – Наталья Воробьева (1 млн).

Спикер Дмитрий Фролов задекларировал 2,7 млн рублей.

Курган, Ольга Федорова

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