В Кургане асфальт провалился в канализацию

В Кургане из-за большой изношенности сетей возникли провалы на участках канализационных коллекторов. Как сообщает компания «Водный Союз», аварии зафиксированы на улицах Коли Мяготина (в районе дома №90), Дубынина, Фарафонова. По улицам Школьная, 9, Карла Маркса, 123, проспекту Машиностроителей и в районе фабрики «Юнона» разрушения верхних сводов канализационных груб привели к обрушению асфальтового покрытия и грунта.

Сейчас бригады «Водного Союза» заканчивают устранять провал на ул. 9 Мая в Рябково. На очереди – ул. Дубынина и ул. Фарафонова. На последней сегодня будет установлена временная перекачивающая станция, которая обеспечит транспортировку стоков на время ремонта трубопровода.

Напомним, износ канализационных сетей Кургана составляет 96%. Количество провалов на коллекторах большого диаметра из года в год увеличивается. Причиной становится газовая коррозия труб и как следствие разрушение их верхнего свода.

Курган, Ольга Федорова

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