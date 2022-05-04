В Кургане детские сады, кафе и жилые дома остались без холодной воды

В Кургане без холодного водоснабжения остались несколько жилых домов и детские садики. Авария произошла на сетях водопровода на улице Гоголя,131. На месте ЧП работает бригада компании «Водный Союз».
Холодной воды нет по адресам:
– ул. Гоголя,86, 88А (кафе «Ямато»), 90, 121А (Ростелеком), 125, 129, 129Б, 131;
– ул. Пролетарская,42, 44;
– ул. Урицкого,129А (д/с №18);
– ул. Савельева,39, 39А (д/с №92);
– ул. 1-я Заводская,42.
Курган, Ольга Федорова
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