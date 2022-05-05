Из-за пожаров в Зауралье прокуратура начала проверку арендаторов леса

В Курганской области из-за многочисленных природных пожаров прокуратура начала проверку арендаторов лесных участков на предмет соблюдения ими законодательства о пожарной безопасности.

В частности, надзорное ведомство проверяет предприятия, осуществляющие заготовку древесины в Каргапольсоком, Кетовском и Белозерском районах, где в текущем году произошли наиболее крупные лесные пожары.

«В соответствии с требованиями законодательства и договорами аренды арендаторы обязаны осуществлять противопожарные мероприятия (устройство противопожарных барьеров и противопожарных разрывов, эксплуатация дорог противопожарного назначения, проведение контролируемых выжиганий, организация высотных пунктов наблюдения и другие) за счет собственных средств и соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов, а также содержать средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования», – напоминают в прокуратуре Курганской области.

Также, арендаторы обязаны обеспечить охрану арендованного участка от пожаров и в случае возникновения лесного пожара обеспечить его тушение.

По итогам проверки будет дана оценка действиям арендаторов по тушению пожаров.

Курган, Ольга Федорова

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