Новая высокопоставленная чиновница Зауралья работала в гордуме Салехарда

В департаменте образования и науки Курганской области появилась новая должность и новый чиновник – это первый заместитель директора ведомства. На этот пост назначена Ирина Андрейченко. Об этом сообщают в пресс-службе Депобра.

Г-жа Андрейченко занимает пост с 29 апреля 20221 года. О её назначении ведомство написало 5 мая.

В департаменте озвучивают официальную биографию новой руководительницы. Там сообщают, что г-жа Андрейченко – уроженка села Целинного Курганской области. Окончила Курганский государственный педагогический институт (ныне КГУ) и Тюменский государственный университет. Работала специалистом в администрациях Целинного района, Салехарда, городской Думе Салехарда, департаменте образования ЯНАО, затем – на руководящей должности в Министерстве образования и науки Российской Федерации (Минпросвещения РФ).



«В её ведении – вопросы информатизации системы образования, внедрения нового федерального государственного образовательного стандарта, реализации нацпроектов, а также организации и проведения государственной итоговой аттестации», – говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки региона.

Фото – Ирина Андрейченко

Курган, Наталья Ефремова

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