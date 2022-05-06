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Пятница, 6 мая 2022, 08:50 мск

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Участок трассы Курган-Тюмень перекрыт из-за пожара

Фото – сайт МЧС

В связи с пожарами в Курганской области с 8 утра приостановлено движение транспорта на автодороге «Иртыш» в направлении Тюмени.

«Прекращено движение на участке дороги с 8 по 14 км (граница Кетовского и Белозерского районов от моста через реку Ик до села Редькино)», – уточнили в Госавтоинспекции.

Открытый огонь вблизи с проезжей частью, сильное задымление и нулевая видимость дороги создают угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Ситуацию усугубляют порывы ветра от 20-25 м/с. На подъездах к перекрытому участку выставлены наряды ДПС.

Курган, Ольга Федорова

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