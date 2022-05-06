В Курганской области из-за природных пожаров эвакуируют деревни и СНТ

В Курганской области из-за природных пожаров эвакуируют жителей деревень Белый Яр и Передергино. Об этом агентству «Новый День» сообщили в пресс-службе управления МЧС по Курганской области 6 мая 2022 года. Там уточнили, что также превентивная эвакуация объявлена для тех, кто сейчас находится в СНТ «Благодатное» и СНТ «Раздолье». Всего планируется эвакуировать около 500 человек.

Огонь находится в удалении от населённых пунктов – на расстоянии около 6 км, тем не менее принято решение жителей эвакуировать, уточнили в МЧС.

Жителей, которые не имеют собственного транспорта, вывезут на автобусах.

«Силы и средства сосредоточены, чтобы не допустить огонь в населённые пункты. Это около 1 тыс. человек и 200 единиц техники», – уточнили в ведомстве.

В регионе работают 2 самолёта амфибии, а также отряды пожарных из разных регионов России, однако пока ситуация с природными пожарами не стабилизировалась.

Новость обновлена в 10:14.

Кетовский район, Наталья Ефремова

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