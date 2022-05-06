Губернатор Шумков хочет обязать школы воспитывать детей

Губернатор Курганской области Вадим Шумков намерен поправить региональные законы «Об образовании» и «О культуре», чтобы внести в них понятие «миссия воспитания» и закрепить ее приоритетность. Об этом глава Зауралья написал на своей странице в ВКонтакте.

«Уверен, что важнейшим для государства вызовом является способность общества и школы взращивать настоящих маленьких граждан, – сказал Шумков, комментируя итоги заседания совета по образованию. – Также обсудили отдельные блоки воспитательной работы, связанной с патриотикой и напитыванием детей знаниями о своих национально-культурных корнях».

Вадим Шумков также сообщил, что власти собираются вернуть в курганские школы полноценные уроки труда в качестве трудового воспитания.

«Потому что многие «под сурдинку», пользуясь невнятной позицией федеральных уполномоченных органов, просто избавились от школьных мастерских, пришкольных участков и прочих возможностей школы в организации реальных трудовых навыков у детей, сведя это к технологии «наклеивания фольги на бумагу и вырезания снежинок»», – пояснил свою позицию губернатор и добавил, что предложения по организации воспитания и патриотики он направил в Министерство просвещения.

Курган, Ольга Федорова

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