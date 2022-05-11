Девушки украли российский флаг с фасада здания в Кургане (ВИДЕО)

В Кургане девушки украли российский триколор с фасада здания в майские праздники. ЧП попало на видео. Автор, опубликовавший в соцсетях съёмки, указал, что флаг вывешивает её отец каждый год. Девушек опознали – они выложили фото с процессом кражи у себя в сцосетхя. От официальных структур комментариев в соцсетях пока не последовало. А вот горожане уже оставили десятки гневных и оскорбительных отзывов о девушках.

Видео размещено в паблике «Инцидент Курган» «Вконтакте» вечером 10 мая. Подпись гласит: «Здравствуйте, вы знаете, это мой Папа вывешивает каждый год! этот флаг, в начале майских праздников, Господи, 11.05.2022г.завтра папе исполняется 71 год! Пережил два раза ковид, с сахарным диабетом!!! У него ПАПА воевал за нашу родину. А вот эти «дамы» С шампанским! Разрушили всё что можно, все приоритеты, все патриотические цели, мысли, просто вопрос, зачем?».

В комментариях неизвестный читатель опубликовал скрины, очевидно, со страниц героев видео. На одном, где одна из девушек стоит на плечах у другой и снимает флаг, отмечены два ника, их назвали «добытчиками». На другом – три девушки сфотографировались на фоне снятого с фасада флага.

Под постом пока нет комментариев полиции и администрации города.

При этом автор видео указала, что заявление в правоохранительные органы уже написала.

Курган, Наталья Ефремова

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