В Кургане высаживают бегонии, цинерарии и люпины

Курган продолжают украшать цветами. Сегодня цветочную рассаду высаживают в клумбы в Городском саду. В сквере «Фестивальный» две прямоугольные клумбы украсили петунии и цинерарии. Еще в двух клумбах в форме трапеции появились кохии и петунии, а по бокам от скульптурной композиции «Родители» – бархатцы, – сообщили в мэрии Кургана.

Цветочную рассаду высадили и вблизи памятника Балакшину, в сквере декабристов и вдоль центральной аллеи. 10 квадратных клумб под фонарями теперь будут украшать бархатцы и цинерарии.

По информации Департамента развития городского хозяйства, общее количество цветочной рассады в клумбах – более 27 тысяч корней.

Ранее, ко Дню Победы цветы высадили на Аллее Славы, в Парке Победы, около Мемориального комплекса воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины XX века и других местах.

Напомним, что всего в этом сезоне в Кургане будет высажено свыше 84-х тысяч корней цветочной рассады. Город украсят тагетес, настурция, бегония, петуния, кохия, сальвия, цинерария, колеус и люпин.

Курган, Ольга Федорова

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