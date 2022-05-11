В Кургане местные музыканты споют песни ДДТ вместо Шевчука (ВИДЕО)

В Кургане местные музыканты планируют сыграть и спеть песни коллектива ДДТ. О таких планах инициативная группа заявила после того, как стало известно об отмене концерта группы Юрия Шевчука в Кургане. Об этом сообщается в паблике «Квартирник 45» «Вконтакте».

Роман Можельский (идеолог проекта «Квартирник 45») называет мероприятие «утешительным концертом». Его планируют устроить на главной сцене курганского парка ЦПКиО 16 мая.

«Друзья, 16 мая бессменному лидеру группы ДДТ – Юрию Юлиановичу Шевчуку исполняется 65 лет. Концерт ДДТ в Кургане отменён, поэтому мы решили отпраздновать Юбилей собственными силами, акустическим концертом с песнями Юрия Шевчука в исполнении Владимир Бедерина! Приглашаем сделать это вместе с нами: 16 мая в 19:00 – ЦПКиО», – сообщают инициаторы мероприятия.

Курган, Наталья Ефремова

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